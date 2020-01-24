خالد بن سلمان: النظام الإيراني يريد تصدير ثورته لدول الجوار

أكد نائب وزير الدفاع السعودي، خالد بن سلمان، أن "النظام ال​إيران​ي يريد تصدير ثورته لدول الجوار، ولديه أفكار توسعية، ولا يريد شراكة بين دول المنطقة، بل جل ما يهدف إليه هو أن تكون تلك الدول ضمن مشروعه التوسعي"، موضحاً ان "​السعودية​ لديها رؤية 2030 التي تحرك المملكة إلى الأمام، في حين لدى إيران خطة من عام 1979 التي تريد إعادة المنطقة إلى الخلف"، معتبراً ان "أكبر تهديد يواجه المنطقة و​العالم​ اليوم هو إيران وميليشياتها والمنظمات الإرهابية كداعش و​القاعدة​، وكلاهما وجهان لعملة واحدة وإن اختلفت الأيديولوجيا، لذلك كل ما تريده السعودية في المنطقة يختلف عمّا تريده إيران فيها".

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