الدفاع الروسية: الجيش السوري طرد المسلحين من بلدتين في منطقة إدلب

أعلنت ​وزارة الدفاع الروسية​، أن ​الجيش السوري​ طرد عناصر التشكيلات المسلحة من بلدتين في منطقة إدلب، حيث تمكن من استعادة مواقعه، وصد هجوما شنه 70 مسلحا في غربي حلب. وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى مقتل 3 عسكريين سوريين خلال تصدي الجيش السوري لهجوم شنه 70 مسلحاً غرب حلب.

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