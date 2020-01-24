تسجيل ثاني إصابة بفيروس "كورونا" في الولايات المتحدة الأميركية

أعلنت مصلحة مراكز مكافحة الأمراض والوقاية الأميركية، في بيان لها، إلى أن "الأطباء سجلوا إصابة ثانية بفيروس "كورونا" لدى شخص قدم إلى مدينة شيكاغو الأميركية من مدينة يوهان الصينية، التي تعتبر مصدرا لتفشي السلالة الجديدة".
وأوضحت المصلحة "أنها وضعت 63 شخصا من 22 ولاية أميركية قيد الفحص الطبي، وتم حتى الآن تأكيد حالتين للإصابة بالفيروس، فيما حددت التحليلات عدم وجود أعراضه لدى 11 آخرين".
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