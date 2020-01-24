أعلنت حكومة الإمارات "دعم الخطة والبرنامج الّذي أطلقه المنتدى الاقتصادي العالمي المقام في دافوس، والهادف إلى تطوير وتزويد مليار إنسان حول العالم بمهارات جديدة وأكثر ملاءمة لسوق العمل، وتأهيلهم لشغل وظائف بحلول عام 2030".
وقد وقّع وزير دولة الإماراتي لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدّمة أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي، الاتفاقيّة لتُصبح بموجبها الإمارات عضوًا فاعلًا في البرنامج، الّذي سيمتدّ للأعوام العشرة المقبلة، ويستهدف توفير مهارات وتعليمًا أفضل لمليار شخص حول العالم، وتعزيز جودة الحياة للأجيال القادمة.
وتُعتبر الإمارات من أوائل الدول الداعمة لهذه المبادرة.
كانت هذه تفاصيل خبر توقيع اتفاقية بين الإمارات ومنتدى دافوس لتطوير ودعم المهارات المستقبلية لمليار شخص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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