أعلن رئيس المركز الروسي للمصالحة في ​سوريا​ يوري بورنكوف، أن "المسلحين قصفوا حلب السورية حوالي 50 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية، ما أدى إلى مقتل 8 أشخاص وجرح 22 آخرين".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مركز المصالحة: مقتل 8 مدنيين في قصف المسلحين لمدينة حلب السورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.