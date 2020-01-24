الإفتاء المصرية: ندين بشدة حرق مسجد جنوب القدس

دان مرصد ​الإسلاموفوبيا​ التابع ل​دار الإفتاء​ المصرية، قيام عدد من ال​إسرائيل​يين بحرق مسجد في بيت صفافا جنوب ​القدس​.

وحذر المرصد في بيان له من "مخططات إسرائيل لتهويد ​مدينة القدس​، وطمس هويتها المقدسة عند المسلمين"، معتبرا أن "الاعتداءات على المساجد بالمدينة المقدسة تأتى في إطار مخططات سلطات الاحتلال لطمس هوية المدينة وفرض الأمر الواقع".

ودعا مرصد التابع لدار الإفتاء المصرية، ​المجتمع الدولي​ والمنظمات الأممية والإقليمية المختصة إلى الخروج عن صمتها والتحرك سريعا لتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه مدينة القدس ومقدساتها، من خلال القيام بإجراءات عملية كفيلة بإجبار إسرائيل على الانصياع للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.