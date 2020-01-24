دان مرصد الإسلاموفوبيا التابع لدار الإفتاء المصرية، قيام عدد من الإسرائيليين بحرق مسجد في بيت صفافا جنوب القدس.
وحذر المرصد في بيان له من "مخططات إسرائيل لتهويد مدينة القدس، وطمس هويتها المقدسة عند المسلمين"، معتبرا أن "الاعتداءات على المساجد بالمدينة المقدسة تأتى في إطار مخططات سلطات الاحتلال لطمس هوية المدينة وفرض الأمر الواقع".
ودعا مرصد التابع لدار الإفتاء المصرية، المجتمع الدولي والمنظمات الأممية والإقليمية المختصة إلى الخروج عن صمتها والتحرك سريعا لتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه مدينة القدس ومقدساتها، من خلال القيام بإجراءات عملية كفيلة بإجبار إسرائيل على الانصياع للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
كانت هذه تفاصيل خبر الإفتاء المصرية: ندين بشدة حرق مسجد جنوب القدس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.