أعرب الرئيس ال​فلسطين​ي ​محمود عباس​، بعد لقائه ولي العهد البريطاني ​الأمير تشارلز​ في مقر الرئاسة بمدينة بيت لحم، عن "شكره للمملكة المتحدة على مساعدتها في بناء مؤسسات الدولة، وعلى مساهماتها المقدمة لوكالة "​الأونروا​"، وعلى قبولها بحل الدولتين ورفضها لـ"صفقة العصر"، لافتاً إلى أن "السلطات الفلسطينية تأمل في سماع اعتراف بريطانيا بدولة فلسطين في ​المستقبل​ القريب بعد أن أوصى ​البرلمان البريطاني​ حكومة البلاد بذلك".

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كانت هذه تفاصيل خبر عباس بعد لقائه الأمير تشارلز: نأمل ان تعترف بريطانيا بدولة فلسطين قريباً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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