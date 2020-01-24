الداخلية التركية: منعنا تحويل مدينة سورية إلى أكبر مركز للمخدرات في العالم

اعتبر وزير الداخلية التركي ​سليمان صويلو​، أن "بلاده منعت، بعملية "غصن الزيتون" العسكرية شمال ​سوريا​، تحويل "​وحدات حماية الشعب​" الكردية مدينة عفرين إلى أكبر مركز للمخدرات عالميا"، موضحاً ان "حالة عدم الاستقرار التي أحدثوها في الشرق الأوسط وعدم المساواة في الدخل، والإرهاب و​العنف​ الذي ينفذونه عبر الحرب بالوكالة يؤجج ​تجارة المخدرات​ و​الهجرة​"، متهماً الغرب بـ"دعم "وحدات حماية الشعب"، التي تعتبرها ​أنقرة​ ذراعا سوريا لـ"حزب ​العمال​ الكردستاني"، لافتاً الى ان "قوات الأمن نفذت عمليات على كل نقطة تشتم فيها رائحة المخدرات، وساهمت بتخفيض عدد الوفيات المتعلقة بالمخدرات في عام 2018 إلى 657، فيما انخفض خلال العام الماضي إلى 255 حالة".

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