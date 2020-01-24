الخارجية البوليفية تعلن تعليق العلاقات الدبلوماسية مع كوبا

أعلن وزير الخارجية في حكومة بوليفيا المؤقتة يركو نونيز، "تعليق العلاقات الدبلوماسية مع كوبا بعد مجموعة من التصريحات السياسية الغير المقبولة لوزير الخارجية برونو رودريجيز، والعداء المستمر والإهانة المستمرة للحكومة الدستورية في بوليفيا من كوبا".
هذا واندلعت موجة احتجاجات في بوليفيا تنديداً بإعادة انتخاب موراليس المثيرة للجدل لولاية رابعة بعد انتخابات 20 تشرين الأول الماضي بفارق ضئيل عن منافسه كارلوس ميسا.
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