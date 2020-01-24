الصحة الليبية: شكلنا غرفة طوارئ لمتابعة أي حالات اشتباه بفيرس "كورونا"

أعلن مشرف برنامج الرصد والتقصي بالمركز الوطني لمكافحة ​الأمراض​ بوزارة "الصحة الليبية" محمد الفقيه، إن "الوزارة شكلت غرفة طوارئ لمتابعة أي ​حالات​ اشتباه بفيرس "كورونا"، وان المركز عمم نشرة على فريق الرصد على مستوى ​ليبيا​، للتعريف بالمرض والأعراض، وطرق الانتشار والوقاية، وشكلت غرفة تقصي واستجابة، تغطي أكثر من 125 مرفق صحي على مستوى ليبيا"، مؤكداً "عدم وجود أي حالات اشتباه بالفيروس، وأن كل الحالات الحالية هي إصابات بالإنفلونزا الموسمية، وانه لا يوجد خطوط طيران إلى الدول التي ينتشر فيها الفيروس، وأن الرحلات تنطلق باتجاه اسطنبول و​الأردن​ وتونس فقط في الوقت الراهن"، مشدداً على أن "غرفة الطوارئ تتابع بشكل مستمر كافة حالات الانفلونزا الموسمية واتخاذ الإجراءات المتعلقة بالفحص والعلاج".

هذا وصرحت ​منظمة الصحة العالمية​ في وقت سابق أنه من المرجح استمرار ارتفاع عدد حالات الإصابة بالسلالة ​الجديدة​ من فيروس "كورونا" في ​الصين​، وأنه من السابق لأوانه تقييم مدى خطورة الوضع.