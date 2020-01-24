ذكرت "وكالة الصحافة الفرنسية - أ.ف.ب" أنّ "مدير عام منظمة "اس اواس كريتيان دوريان" الكاثوليكيّة الفرنسيّة غير الحكوميّة، بنجامين بلانشارد، أعلن فقدان أربعة من موظّفي المنظّمة، هم ثلاثة فرنسيّين وعراقي منذ يوم الإثنين في محيط السفارة الفرنسية في ​بغداد​".

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كانت هذه تفاصيل خبر أ.ف.ب: إختفاء ثلاثة فرنسيين وعراقي يعملون مع منظمة غير حكومية في بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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