أعلنت ​وزارة الدفاع الأميركية​، في بيان، أن "34 جندياً جرى تشخيص معاناتهم من إصابات في الدماغ عقب الضربة الإيرانية على قاعدة عين الاسد في ​العراق​". هذا وكان ​وزير الدفاع الأميركي​ مايك إسبر، قد أعلن في بداية الضربة أنه لم تقع أي إصابات في صفوف جنوده. إضغط للمزيد

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كانت هذه تفاصيل خبر البنتاغون: تشخيص 34 عسكريا بإصابات بالدماغ عقب الهجوم الصاروخي الايراني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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