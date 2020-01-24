ذكرت مصادر دبلوماسيّة تركيّة لوكالة "الأناضول" التركية، أنّ "وزير ​الخارجية التركية​ ​مولود جاويش أوغلو​ أجرى مكالمة هاتفيّة مع نظيره اللبناني ​ناصيف حتي​، هنّأه خلاله على تولّيه حقيبة الخارجية في التشكيلة الوزارية الجديدة".

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كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية تلقى اتصال تهنئة بمنصبه الجديد من نظيره التركي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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