حزب الله: الشعب العراقي أكد مرة جديدة رفضه المطلق للاحتلال الأميركي

اشار ​حزب الله​ في بيان له إلى أن "الشعب العراقي أكد اليوم، مرة جديدة، رفضه المطلق للاحتلال الأميركي لبلاده، وأعلنت الحشود المليونية التي ملأت شوارع ​بغداد​ وساحاتها أن الشعب العراقي الحر والأبي لا يمكن أن يرضى ببقاء الاحتلال جاثماً على تراب الوطن".

وحيا حزب الله "الجماهير المباركة والوفية التي أكدت وحدة الشعب العراقي ووقوفه صفاً واحداً في مواجهة الاحتلال والهيمنة الأميركية"، معتبرا ان "ما شهدته العاصمة العراقية من مواقف عزيزة وشجاعة هي تعبير صادق عن حال الأمة العربية والإسلامية التي ضاقت ذرعاً بالاحتلال الأميركي وتسلطه على مقدراتها وخيراتها، ويأمل أن تشكل بدايات لحركات و​تظاهرات​ عارمة تعم البلاد العربية والإسلامية وتفضي إلى جعل منطقتنا بأسرها محررة من الاحتلال وأدواته".

ورأى حزب الله أن "الشعب العراقي العظيم بكافة فصائله وأحزابه واتجاهاته السياسية المتنوعة سيكون وفياً لهذه المسيرة الكبرى ومبادئها وأهدافها وشعاراتها، وسيعمل جاهداً لترجمتها عملياُ بحيث تكون منطلقاً لعراق حر، موحد، عزيز، مستقل، خال من قوات الاحتلال الأجنبية وتأثيراتها".