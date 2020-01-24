بقرادونيان: نحن مع فرض هيبة الدولة وضد منع النواب من النزول الى مجلس النيابي

أكد الامين العام لحزب الطاشناق​ النائب ​هاغوب بقرادونيان، في حديث تلفزيوني، انه "لا ذنب لكل اصحاب المحالات التي كُسرت وسُرقت في ​وسط بيروت​ خلال الاعتداءات على ​القوى الامنية​ بالقرب من ​ساحة النجمة​ خلال اليوميين الماضيين"، لافتاً الى انه "مع فرض هيبة ​الدولة​، وانه ضد منع النواب من النزول الى مجلس النيابي، بل كان يجب على القوى الامنية فتح الطرقات لكي يقوم النواب بمهامهم، وبالطبع يجب على القوى العسكرية ان تحترم الناس"، متسائلاً "خلال الايام الماضية واولى لحظات الحراك و​التظاهرات​ لماذا لم يحدث اي ​اعمال شغب​ مع وجود انحطاط كبير على صعيد الخطابات والهتافات؟، ولكن عندما اصبح هناك تعدي على العسكريين والاملاك العامة والخاصة اصبح هناك ردة فعل، وايضاً هناك حق على القوى العسكرية لانها لم تتلقى التوعية اللازمة والمطلوبة".

واشار بقرادونيان الى انه "يتكلم هذا الامر من حرقة قلبه وحرصه على مستقبل البلد وعلى روحية ​الشباب​ اللذين نزلوا الى الشوارع وناموا بالخيم ولم يكسروا ولم يصوبوا على كرامات الناس، وبالطبع كرامة الساسيين ليست اغلى من الناس ومن يقول عكس ذلك انا لا احترمه، ويدنا على قلبنا لإنجاح هذه ​الانتفاضة​"، داعياً "الجميع لإعطاء فرصة لهذه ​الحكومة​ 4 اشهر لا اكثر، مع العلم انه لا يمكن ان يتحقق كل ما نريده باللحظة عينها".