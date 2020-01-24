الجيش: توزيع معاطف شتوية يإطار برنامج "CIMIC" بمحافظتي البقاع وبعلبك الهرمل

ذكرت قيادة ​الجيش اللبناني​ أنّ "وحدات من الجيش قامت في إطار برنامج التعاون العسكري - المدني (CIMIC)، بتوزيع معاطف شتويّة على طلّاب ​المدارس​ الرسميّة في محافظتي ​البقاع​ و​بعلبك الهرمل​، وذلك بالتعاون مع سفارة ​الإمارات​ وبتمويل من "مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم" للأعمال الخيريّة والإنسانية وبحضور ضباط من الجيش".

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