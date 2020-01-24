وزير الداخلية: توقيف شخصين اعتديا على المعتصمين امام مجلس الجنوب

اعلن وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي في بيان له أنه "على اثر المتابعات والتحريات والمداهمات التي قامت بها الاجهزة الامنية المختصة التابعة لوزارة الداخلية بشأن الاعتداءات التي تعرض لها معتصمون ومتظاهرون امام مبنى مجلس الجنوب، تم توقيف شخصين لبنانيين هما (م.ر) و (ح.ح)"، مشيرا الى أن "التحقيقات الفورية والاولية معهما بدأت لمعرفة دوافع واسباب التعدي على المتظاهرين ومن يقف وراءهما، لاحالتهما الى القضاء المختص لاجراء المقتضى القانوني اللازم".
وشدد فهمي على أن "الاجهزة الامنية المكلفة بمتابعة المداهمات مستمرة لتوقيف معتدين آخرين شاركوا في الاعتداء على المتظاهرين".
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