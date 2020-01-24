اوضح مكتب وزير ​الصحة​ ​حمد حسن​، في بيان، أنه "وفق ​القانون اللبناني​ فإن ​حوادث السير​ مغطاة ب​التأمين​"، مشيراً الى ان الوزير حسن "تلقى إتصالا هاتفياً من قبل أقرباء أحد الجرحى في حادث سير طالبًا تغطية العلاج على نفقة الوزارة، فأوضح حسن أنه من واجب شركة التأمين الخاصة المعنية معالجة الجريح على نفقتها بالسرعة اللازمة وتحت طائلة المسؤولية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الصحة يوضح: وفق القانون اللبناني فإن حوادث السير مغطاة بالتأمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.