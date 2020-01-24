المكتب الإعلامي لوَزني: إرسال وزني "فذلكات" للموازنة عار من الصحة

نفى المكتب الإعلامي لوزير المال غازي وزني بعض الأخبار عن إرسال "فذلكة جديدة لموازنة العام ٢٠٢٠ تحضيراً لجلسات المناقشة".
وفي تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، أشار المكتب الإعلامي أنه "تداولت بعض وسائل الإعلام خبرا مفاده أن وزير المال أرسل الى مجلس النواب فذلكة جديدة لموازنة العام ٢٠٢٠ تحضيراً لجلسات المناقشة، يهم المكتب الإعلامي لوزير المال أن ينفي هذا الخبر جملة وتفصيلا".
وتمنى المكتب الإعلامي للوزير وزني على وسائل الإعلام التأكد من الأخبار قبل نشرها.
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