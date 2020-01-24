التقى قائد ​الجيش اللبناني​ العماد ​جوزاف عون​ في مكتبه في اليرزة، أمين عام المجلس الأعلى السوري - اللبناني ​نصري خوري​، من ثمّ رئيس "​جامعة الجنان​" الدكتور سالم فتحي يكن على رأس وفد مرافق، وجرى التداول في شؤون مختلفة. إضغط للمزيد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قائد الجيش التقى أمين عام المجلس الأعلى السوري- اللبناني ورئيس "جامعة الجنان" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.