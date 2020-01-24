جرافات وزارة الأشغال أعادت فتح الطريق الرئيسية في عكار

لفت رئيس مركز جرف الثلوج في منطقة جرد القيطع أعالي عكار خالد ديب، إلى أنّ "3 جرافات تابعة لوزارة الأشغال العامة والنقل عملت على مدى الساعات الماضية، ومنذ بدء العاصفة، على إعادة فتح الطريق الرئيسية الّتي تربط قرى وبلدات جرد القيطع من القموعة إلى فنيدق ومشمش والقرنة وبيت يونس وبيت أيوب والقريات والسدقة - حرار، بالتعاون مع اتحاد بلديات جرد القيطع وبمؤازرة من شرطة بلدية فنيدق".
ونصح السائقين، "القيادة بحذر وتزويد سياراتهم بالسلاسل المعدنيّة، وعدم السير على الطرقات الجبليّة خلال الليل ومع ساعات الصباح الأولى، نظرًا لتدنّي درجات الحرارة بشكل كبير وتكوّن طبقة من الجليد على هذه الطرقات على ارتفاع 1000 متر وما فوق".
إلى ذلك، تمكّنت أيضًا جرّافات وآليّات الدفاع المدني في مركز مراح الخوخ في منطقة جبل أكروم، في إعادة فتح الطريق الرئيسيّة الّتي تربط عندقت بقرى وبلدات جبل أكروم، وصولًا إلى قرية الجوزات وبيت جعفر.
يُشار إلى أنّ سماكة الثلوج بلغت حدود الـ20 سنتيمترًا على هذه الطرقات الّتي تلحّفت بالأبيض. ويتواصل العمل على إعادة فتح الطرقات الداخليّة في بلدات وقرى هذه المنطقة الواقعة على طرف الجهة الشماليّة الشرقيّة الحدوديّة للبنان مع سوريا.
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