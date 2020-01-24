دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة صحيفة عاجل الالكترونية بالفيديو.. الصين تبني مستشفى في 10 أيام لمرضى «كورونا الجديد»

أعلنت الصين، اليوم الجمعة، أنها ستبني مستشفى خلال 10 أيام فقط، لعلاج المصابين بفيروس كورنا الجديد الذي تفشّى في البلاد مؤخرًا، وانتقل إلى دول أخرى مجاورة.

وذكرت تقارير إعلامية، أن المستشفى الجديد يستوعب 1000 سرير، ويتم بناؤه في ووهان الصينية، وسيتم هدم المستشفى في حال السيطرة على المرض.

وذكرت حكومة ووهان، أن المستشفى يتم بناؤه على مساحة 25000 متر مربع، ومن المخطط له الانتهاء من بناء المستشفى في 3 فبراير القادم.

واتخذت الصين إجراءات احترازية للسيطرة على المرض، منها إغلاق وسائل النقل اليوم في 10 مدن بوسط البلاد يسكنها حوالي 33 مليون شخص، وإغلاق جزء من سور الصين العظيم، وإغلاق محطات القطار والمطار ومترو الأنفاق في ووهان.

وأعلنت الصين في وقت سابق، وفاة 26 شخصًا بسبب الفيروس وإصابة 890 آخرين.

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