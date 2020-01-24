وجدوها فارغة.. ضبط عصابة سرقت خزينة وحدة اجتماعية في السويس

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس حسام الدين أحمد:

ألقى ضباط الشرطة في السويس القبض على 3 متهمين بسرقة خزينة وحدة تابعة لمديرية الشئون الاجتماعية، في نطاق حي فيصل.

البداية كانت بتلقي اللواء حسن ترك نائب مدير أمن السويس، إخطارًا من مأمور قسم فيصل يفيد حضور مندوب صرف في الوحدة إلى القسم والابلاغ عن وجود كسر في باب الوحدة الكائنة داخل شقة في أحد العقارات، وبعثرة محتويات المكتب.

ووجه العميد أيمن عبد الحميد رئيس إدارة البحث الجنائي بتشكيل فريق بحث قاده المقدم أحمد عبيد رئيس مباحث قسم فيصل، لكشف ملابسات الحادث وضبط الجناة.

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وأفادت المعاينة وجود كسر في باب دولاب حائط توجد داخله خزينة حديدية، نزع اللصوص بابها، إلا أن لم يجدوا أي مبالغ مالية لسرقتها بحسب ما أفاد مندوب الوحدة الذي أكد أن الخزينة كانت خالية من الأموال.

أكدت تحريات فريق البحث أن مرتكبي الواقعة 3 عاطلين، لشخصين منهم نشاط إجرامي، وألقت الشرطة القبض عليهم، عقب استصدار إذن من النيابة العامة.

وقال المتهمون أمام العميد أيمن عبد الحميد، "استخدمنا عتلة لكسر باب الشقة وكنا فاكرين فيها فلوس" وأنهم دخلوا الشقة من الشرفة، وأرشدوا عن الأدوات المستخدمة في ذلك، وتحرر المحضر اللازم.