الهند تختبر بنجاح صاروخًا باليستيًا قادرًا على حمل رأس نووي

محمد اسماعيل - القاهرة - نيودلهي - (أ ش أ):
أعلنت الهند، عن اختبارها بنجاح لصاروخ باليستي من طراز "كا-4"، قادرا على حمل رأس حربي نووي.
ونقلت وكالة "إيه أن آي"، اليوم الجمعة، عن مصادر في الحكومة الهندية، قولها إن عملية إطلاق الصاروخ تم تنفيذها من منصة تحت الماء قبالة ساحل ولاية اندرا براديش.
وتقوم منظمة أبحاث الدفاع والتطوير الهندية بتطوير هذا الصاروخ، القادر على قطع مسافة 3500 كيلومتر، لوضعه على غواصات نووية من طراز "أريخانت" محلية الصنع، حيث من المتوقع أن تجري الهند اختبارات إضافية للصاروخ قبل استعدادها لتجهيز الغواصات النووية.
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