محافظ السويس يتفقد أعمال تنفيذ المشروعات الخدمية في "فيصل والأربعين"

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس – حسام الدين أحمد:

تفقد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، يرافقه الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ، الخدمات والمرافق العامة والرصف وأعمال التطوير الجارية في بعض أحياء السويس.

وتابع أعمال الرصف والازدواج على طريق الخدمة الممتد من منطقة "24 أكتوبر" وحتى الموقف الإقليمي، حيث يجري توصيله بطريق الموقف وحتى نهاية مساكن السلام في حي فيصل.

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وتفقد المحافظ، اليوم الجمعة، مدينة "دارك" في حي فيصل لمتابعة أعمال توصيل المرافق العامة بها، ووجه مدير الإسكان والمرافق بسرعة إنجاز الأعمال المتبقية من المرافق والخدمات بالمدينة بالتنسيق مع حي فيصل والشركة القابضة للمياه والصرف الصحي وشركة توزيع الكهرباء والشركات المنفذة للأعمال.

كما تابع المحافظ أعمال الرصف والإنارة العامة بشارع المحروسة بداية من أمام مركز شباب المدينة حتى ميدان عبد الحليم محمود بمنطقة الزراير بحي الأربعين.

وطلب المحافظ من رئيسي حيي فيصل والأربعين، استكمال أعمال إزالة العشوائيات والتعديات على طريق "السويس – القاهرة" أو في منطقة المحروسة.