مصدر بـ"التعليم": الانتهاء من تصحيح امتحانات الصف الثاني الثانوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي:

قال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الجمعة، إنه تم الانتهاء من تصحيح امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصف الثاني الثانوي.

وانتهى طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، من امتحانات الفصل الدراسي الأول في الفترة من 11 إلى 23 يناير الجاري، والتي عقدت ورقيًا لطلاب الصف الأول الثانوي، وإلكترونيًا لطلاب الصف الثاني، بنظام الكتاب المفتوح.

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وقال المصدر لـ"الخليج 365"، إن الوزارة شددت على المديريات بضرورة إرسال جميع درجات الطلاب إلى الوزارة.

وفي السياق أضاف المصدر، أنه سيتم الانتهاء من تصحيح امتحانات الصف الأول الثانوي مطلع الأسبوع المقبل، مؤكدًا أنه سيتم إرسالها إلى الوزارة للاعتماد والموافقة قبل إعلان النتيجة.

وخصصت وزارة التربية والتعليم، مراكزًا للتصحيح الإلكتروني، لتصحيح امتحانات الصف الثاني الثانوي، التي تم إجرائها إليكترونيًا عبر التابلت، بينما يجري تصحيح امتحانات الصف الأول الثانوي التي تمت ورقيًا على مستوى الإدارت التعليمية.