السفارة الروسية في بلغاريا: موسكو تحتفظ بحق الرد على طرد دبلوماسيين من صوفيا

أعلنت السفارة الروسية في صوفيا أنَّ السفير الروسي لدى بلغاريا تسلم مذكرة بشأن اعتبار اثنين من الدبلوماسيين الروس "غير مرغوب بهما، مشيرة إلى أن موسكو تحتفظ بحق الرد على طرد دبلوماسيها من بلغاريا وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك عن بيان للسفارة الروسية، اليوم الجمعة، وجاء في نصه: "تمت دعوة السفير الروسي في بلغاريا إلى وزارة الخارجية البلغارية، حيث تمتسليمه مذكرة حول اعتبار دبلوماسي في السفارة شخصًا غير مرغوب به، ومذكرة أخرى اعتبرت الممثل التجاري شخصا غير مرغوب به وفقًا للبند 1 من المادة 9 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961"، مؤكدة "لم يُقدم أي دليل يؤكد القيام بأنشطة لا تتفق مع وضعهما".
وأشار إلى أن الموظفين سيغادران البلد المضيففي التواريخ المحددة في المذكرة..
وأضافت البعثة الدبلوماسية "يحتفظ الجانب الروسي بحق اتخاذ تدابير ردية. وعلاوة على ذلك، فإننا نعتبر أن قرار السلطات البلغارية بنشر هذه المعلومات على المواقع العامة قبل الإخطار الرسمي للسفارة لا يتماشى مع الروح البناءة التقليدية للعلاقات بين دولتينا".
في وقت سابق، أعلن مكتب المدعي العام البلغاري أنه بعد تلقي معلومات من وكالة الأمن القومي، قام بإجراءات ما قبل المحاكمة بخصوص اثنين من الدبلوماسيين الروس المشتبه بقيامهما بالتجسس، لكن نظرًا لأنهما يتمتعان بوضع الحصانة الدبلوماسية، تم إغلاق القضية.
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