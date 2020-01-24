الجبير: الخطاب الإيراني مزدوج وعلى طهران تغيير سلوكها

قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، إن الخطاب الإيراني مزدوج وعلى طهران تغيير سلوكها، لافتا إلى أن "العقوبات فرضت على إيران بسبب سلوكها في المنطقة وليس برغبة منا وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأوضح الجبير خلال زيارته اليوم إلى المجر وفقا لقناة العربية الإخبارية، اليوم الجمعة أن الدستور الإيراني ينص على تصدير الثورة .. وتساءل "كيف لنا

التفاوض مع طهران؟



وأكد وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، أن الشعب الإيراني شعب معتدل تاريخيا لكن النظام اختطف الدولة، مشيرا إلى أننا "لم نستهدف إيران لا بالصواريخ ولا بالميليشيات .. لذا عليها التوقف عن هذا.

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وشدد الجبير، على أن السعودية ليس لها علاقات مع إسرائيل "ومتمسكون بحل الدولتين

وفق قرارات مجلس الأمن.



وتابع "اليمنيون اشتركوا بالحوار الوطني لكن الحوثيين قاموا بانقلابهم"، مؤكدا "لا نريد الحرب في اليمن ونسعى إلى حل سياسي.



وقال الجبير "إننا لا نقبل بأن تسيطر أقلية سياسية على المشهد في اليمن"، مطالبا بحل الأزمات والصراعات حول العالم بالتنسيق والحوار.



وكان وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودية عادل الجبير، وصل اليوم الجمعة، إلى العاصمة المجرية بودابست لبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وذلك في إطار زيارة رسمية للجبير ووفد سعودي لجمهورية المجر.