الخارجية الأمريكية تأمر موظفيها غير الأساسيين بمغادرة الصين بسبب تفشي كورونا

أمرت وزارة الخارجية الأمريكية الموظفين غير الأساسيين في القنصلية الأمريكية بمدينة ووهان الصينية وعائلاتهم بمغادرة مقاطعة "هوبي" الصينية بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد هناك وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
حذرت الوزارة حسبما ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية اليوم الجمعة مواطنيها من السفر إلى مدينة ووهان، مشيرة إلى أن الإدارة الأمريكية لديها قدرة محدودة على تقديم خدمات الطوارئ للمواطنينالأمريكيين في مقاطعة هوبي.
يشار إلى أن فيروس كورونا الجديد يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح ما بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية.
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