إلياس فخفاخ: مفاوضات تشكيل حكومة تونس ستكون مع الأحزاب الداعمة لـ قيس سعيد

كشف رئيس الحكومة المكلف فى تونس، إلياس فخفاخ، اليوم الجمعة، عن أن تشكيل الحكومة الجديدة فى بلاده سيتم بالتعاون مع الأطراف السياسية التى دعمت فوز الرئيس قيس سعيد، فى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية وفقا للوكالة الألمانية.

فى مؤتمر صحفى تم تخصيصه لعرض منهجية عمله فى

مفاوضات تشكيل الحكومة، اليوم الجمعة، قال فخفاخ، إنها ستكون على قاعدة الأطراف السياسية التى التقت فى الدور الثانى للانتخابات الرئاسية، والمنحازة للقيم التى جسدها الرئيس قيس سعيد.

أضاف فخفاخ، أن المفاوضات ستكون على قاعدة رغبة الناس

فى التغيير والإصلاح.

كان الرئيس التونسى قيس سعيد، قد كلف فخفاخ بتشكيل الحكومة التونسية، منذ يوم الإثنين الماضى، وذلك بعدما فشلت حكومة الحبيب الجملى، فى نيل ثقة البرلمان، يوم الجمعة الماضى، إذ ظهرت بوادر تقارب بين الأحزاب السياسية فى تونس، التى صوتت ضد حكومة حركة النهضة الإخوانية، ونقلت بهذا صلاحيات تكليف رئيس حكومة جديدة لرئيس الجمهورية وفقا للدستور التونسى.