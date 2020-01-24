قنصل تونس في ليبيا: 36 طفلًا تونسيا عالقين في سجون مصراتة وطرابلس

أفاد القنصل العام لتونس في ليبيا توفيق القاسمي، اليوم الجمعة، بأن 36 طفلا من أبناء تونسيين انتموا لتنظيم "داعش" الإرهابي، لا يزالوا عالقين في ليبيا ويقبعون مع أمهاتهم في سجون مصراتة وطرابلس وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
القضائي بين تونس وليبيا، خاصة وأن أمهات الأطفال محل متابعة قضائية من قبل السلطات الليبية.
وأوضح القاسمي - في تصريح لوكالة الأنباء التونسية أن 10 أمهات و15 طفلا تونسيا يقبعون حاليا في سجون مصراتة و10 أمهات و21 طفلا يقبعون في سجون طرابلس، مشيرا إلى أن ترحيلهم إلى تونس يبقى رهن ما سيفضي إليه المسار
وعبر الدبلوماسي التونسي عن أمله في أن يقدم القضاء الليبي المصلحة الفضلى لهؤلاء الأطفال بتمكينهم من الرجوع إلى تونس التي ستوفر لهم الإحاطة اللازمة وتعمل على إعادة إدماجهم سواء في عائلاتهم أو في مراكز مختصة.
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