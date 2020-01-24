كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحكومة الفرنسية تقر مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد رسميا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يأتي ذلك في الوقت الذي نزل فيه المحتجون على المشروع إلى الشوارع للتظاهر في العاصمة باريس والمدن الأخرى، في حين أعلن ماكرون إدانته"لأعمال العنف والتطرف في بعض الحوادث" داعياً إلى أقصى درجات الصرامة في مواجهة هذه التصرفات.
وتم إغلاق برج إيفل أمام الزوار بسبب إضراب الموظفين عن العمل، فضلاً عن تسيير رحلات قطار بطاقة تشغيل منخفضة على أغلب خطوط مترو باريس.
ويصر الرئيس ماكرون على موقفه بشأن الإصلاحات في مواجهة الاحتجاجات المتواصلة التي تخللتها أعمال تخريب وعنف.
ويقول ماكرون إن نظام التقاعد الوطني الموحد المقرر، سيكون أكثر عدلاً من أنظمة التقاعد الحالية المتعددة للنقابات المهنية، وسيكون أيضاً أكثر ملاءمة للمهن الحديثة المستقلة.