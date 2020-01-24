تقرير أمريكي يحذر من المحور القطري التركي

وأشار التقرير، لتشارك قطر وتركيا في تبني أيدولوجية "الإخوان"، حيث باتت قطر وتركيا ملاذ آمن لعناصر التنظيم وقياداته، وهو ما يشكل انتهاكا صارخا للعقوبات الأمريكية والأممية.



وتوسعت العلاقات بين تركيا وقطر لتصبح شراكة في مجالات الدفاع والعلاقات العسكرية والإعلام والطاقة، حيث اقترح التقرير على واشنطن العمل على اجبار تركيا وقطر على كبح سلوكهما الخبيث، والاستمرار في معاقبة الأفراد والكيانات الداعمة للإرهاب.



