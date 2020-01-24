كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نيبال تؤكد أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مسؤول في كاتماندو اليوم الجمعة، إن اختبار طالب نيبالي من الصين أثبت إصابته بفيروس كورونا الجديد، مما يجعله أول حالة مؤكدة في الدولة الواقعة في جبال الهيمالايا، وفقًا لوكالة الأنباء العالمية "رويترز".

وقال ماهيندرا شريستا المتحدث باسم وزارة الصحة لرويترز، إن اختبار مريض واحد إيجابي لفيروس كورونا، إنه طالب نيبالي يدرس في الصين.

وقال بيان صادر عن وزارة الصحة، إن الطالب عاد إلى الوطن في عطلة من ووهان في الصين، حيث إنه يخضع للمراقبة ويجري التحقيق معه.

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وتم إغلاق مطار ووهان، مركز الفيروس، يوم 23 يناير.

وقالت الوزارة، إنها تسعى للحصول على معلومات صحية من جميع الركاب المسافرين من الصين إلى نيبال.

كما صعدت الصين من تدابير لاحتواء الفيروس، الذي أودى بحياة 25 شخصًا وإصابة أكثر من 800، بتعليق وسائل النقل العام في 10 مدن، وإغلاق المعابد، والتشييد السريع لمستشفى جديد لعلاج المصابين.

