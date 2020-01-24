كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الجمعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم الجمعة 24/1/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || السجن 19 عاماً لليبي تورط بمقتل سفير أمريكا لدي بنغازي

قررت محكمة أمريكية، سجن ليبي 19 عاماً، عاماً قبضت عليه القوات الأمريكية الخاصة في ليبيا، ونقلته إلى الولايات المتحدة للمحاكمة، لضلوعه في هجوم 2012 على المجمع الدبلوماسي الأمريكي ببنغازي. Advertisements آخر الأخبار العاجلة في العالم || بكين تعلن حالة الطوارئ القصوى بسبب فيروس كورونا

أعلن رئيس لجنة الصحة في بكين لي هاي تشاو، اليوم الجمعة، أنه تم رفع مستوى الاستجابة لحالات الطوارئ المتعلقة بالصحة العامة في بكين إلى الأحمر بسبب انتشار نوع جديد من فيروس كورونا. أخبار عالمية عاجلة اليوم || انفجار ضخم يهز ولاية هيوستن الأمريكية

ذكرت صحيفة "هيوستن كرونيكل" الأمريكية، اليوم الجمعة، أن الشرطة بعد انفجار كبير هز مدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية، وطلبت من جميع السائقين تجنب المنطقة الواقعة في غرب المدينة، حيث تصاعدت أعمدة دخان.

Advertisements