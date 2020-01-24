كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خطة سلام ترامب قد تستقطب الشرق الأوسط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في الوقت الذي يستعد فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاستضافة القادة الإسرائيليين في واشنطن للكشف عن تفاصيل خطته للسلام التي طال انتظارها في الشرق الأوسط، حذر الفلسطينيون اليوم الجمعة من أنه لا يمكن التوصل إلى اتفاق بدونهم.

ودعا ترامب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وكبار منافسيه الجنرال السابق بيني غانتز إلى البيت الأبيض الأسبوع المقبل، قائلًا إنه سيكشف تفاصيل خطته قبل اجتماعه يوم الثلاثاء القادم مع نتنياهو.

ولكن نبيل أبو ردينة، المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قال، إنه لم يكن هناك أي اتصال مع إدارة ترامب، وأنه لا يمكن تنفيذ أي اتفاق سلام دون "موافقة الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية".

وقال ردينة، إن هذه هي الطريقة الوحيدة إذا كانوا جادين، إذا كانوا يبحثون عن الاستقرار في المنطقة بأسرها.

كما انهارت محادثات السلام الإسرائيلية الفلسطينية في عام 2014، مشيرين إلى ما يرون أنه سياسات مؤيدة لإسرائيل.

وقاطع الفلسطينيون التعاملات السياسية مع إدارة ترامب منذ أن انقلبت عقودًا من السياسة الأمريكية بشأن الصراع، مما أدى إلى انقسام الآراء الدولية.

ولقد رفضت المصادقة على حل الدولتين - صيغة السلام الدولي التي طال أمدها والتي تتصور إقامة دولة فلسطينية في الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967.

كما اعترفت إدارة ترامب بالقدس كعاصمة لإسرائيل ونقلت سفارتها إلى هناك، وأعلنت أن واشنطن لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية على أراضي الضفة الغربية المحتلة "غير متوافقة مع القانون الدولي".

ورأي الفلسطينيون ومعظم المجتمع الدولي أن المستوطنات غير قانونية بموجب اتفاقيات جنيف لعام 1949 التي تمنع نشر الأراضي التي تم الاستيلاء عليها في الحرب، حيث تعارض إسرائيل ذلك، مشيرة إلى الروابط التاريخية والتوراتية والسياسية بالأرض، فضلًا عن الاحتياجات الأمنية.

وحصل الفلسطينيون على حكم ذاتي محدود في أجزاء من الضفة الغربية بموجب اتفاقات السلام المؤقتة في منتصف التسعينيات، وهم يسعون الآن إلى القدس الشرقية كعاصمة لدولة مستقبلية تضم الضفة الغربية وقطاع غزة، يث انسحبت إسرائيل من غزة الصغيرة في عام 2005.

وتحدث ترامب إلى الصحفيين أثناء عودته إلى بلاده من المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، واعترف بأن الفلسطينيين قد يتفاعلون بشكل سلبي مع خطته في البداية ولكن "هذا في الواقع إيجابي للغاية بالنسبة لهم".

Advertisements

وعلى النقيض من ذلك، قبل نتنياهو على الفور دعوة ترامب.

وقال نتنياهو يوم الخميس الماضي، أعتقد أن الرئيس يسعى لإعطاء إسرائيل السلام والأمن الذي تستحقه.

ولم يؤكد مكتب جانتز على الفور ما إذا كان قد قبل دعوة ترامب.

"وجهات نظر متضاربة"

ظلت الجوانب السياسية لمبادرة ترامب للسلام في طي الكتمان، لقد تم الكشف عن المقترحات الاقتصادية فقط، التي ترتكز عليها خطة تنمية إقليمية بقيمة 50 مليار دولار - رفضها الفلسطينيون لأنها لم تعالج إنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

وأشارت عناوين الصحف الإسرائيلية اليوم الجمعة إلى "قمة ترامب" و"صفقة ترامب"، حيث توقع ناحوم بارنيا، المحلل السياسي في صحيفة يديعوت أحرونوت، "ضوء أخضر أمريكي" لإسرائيل لضم الكتل الاستيطانية في الضفة الغربية ووادي الأردن، الذي يشكل الحدود مع الأردن من الشرق.

كما أبرزت الصحف الفلسطينية التحذيرات بأن مثل هذه التحركات ستنهي فرص السلام وتضع المنطقة في "مرحلة جديدة".

وفي تل أبيب، بدا الإسرائيليون داعمين بشكل عام لذهاب قادتهم إلى واشنطن، حتى بدون الفلسطينيين.

وقال يائيل روزينكواج، 41 عامًا، وهو مدير تنفيذي تقني من تل أبيب: "لا يتعين علينا العودة إلى عملية السلام السابقة التي تم توقيعها منذ أكثر من 25 أو 30 عامًا، لقد تغير الوضع تماما منذ ذلك الحين. لقد بدأ ترامب في إدراك ذلك.

وفي شرحه لتغيير موقف الولايات المتحدة بشأن المستوطنات هذا الشهر، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبو، إن النهج الجديد من شأنه أن يعزز السلام مع الفلسطينيين "من خلال (تحدث) الحقيقة عندما تؤدي الحقائق إليها".

لقد تحدى الفلسطينيون المواقف الأمريكية والإسرائيلية.