كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميركل: الاشتباكات في ليبيا تقلصت إلى حد كبير عقب قمة موسكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، إن الاشتباكات في ليبيا تقلصت إلى حد كبير عقب قمة موسكو الأخيرة.

وأوضحت ميركل، خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن الأطراف في ليبيا يجب أن تتعاون لوقف إطلاق النار، مؤكدة ضرورة دعم عمل لجنة صياغة الدستور في سوريا.

وأشار إلى أنه يجب بناء مخيمات أفضل للنازحين في إدلب.