كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميركل: الاشتباكات في ليبيا تقلصت إلى حد كبير عقب قمة موسكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأوضحت ميركل، خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن الأطراف في ليبيا يجب أن تتعاون لوقف إطلاق النار، مؤكدة ضرورة دعم عمل لجنة صياغة الدستور في سوريا.
وأشار إلى أنه يجب بناء مخيمات أفضل للنازحين في إدلب.
ومن جانبها دعا الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لزيادة التعاون بين الاتحاد الأوروبي وتركيا.
وأوضح أردوغان، خلال مؤتمر صحفي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الجمعة، أن المواطنون الأتراك والبعثات الدبلوماسية التركية في أوروبا يُستهدفون من جانب إرهابيين في ألمانيا.
وأشار إلى أن إدلب في سوريا مستهدفة بشكل مستمر، والشعب الليبي أيضا مستهدف ويجب تخفيف معاناة الشعبين.
وأكد أن ميركل يجب أن تزيد ضغطها على الجهات المعنية لتقديم المساعدات للشعب الليبي.