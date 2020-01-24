كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل 6 أشخاص جراء إطلاق نار في بلدة ألمانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الشرطة الألمانية، اليوم الجمعة، أنها تنفذ عملية "كبيرة" ببلدة "روت آم سي" الجنوبية، وذلك عقب حادث إطلاق نار.

وذكرت الشرطة في حسابها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "عدة مصابين وربما قتلى في إطلاق نار بمبنى في بلدة روت آم سي".

وأشارت الشرطة، إلى أنها اعتقلت "مشتبها به"، مضيفة أن "الدلائل الأولية تشير إلى أن دوافع إطلاق النار (شخصية)".

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وقال ناطق باسم شرطة منطقة آلين، إن المشتبه اعتقل بعد إطلاق النار، مضيفا أنه ليس بمقدوره تحديد عدد القتلى بدقة.

وتابع قائلا: "اعتقلنا مشتبها، والمعلومات الأولية تشير إلى أن الضحايا والمشتبه به يعرفون بعضهم البعض".

جدير بالذكر أن موقع "فوكاس أونلاين" الألماني، كان قد ذكر أن الحصيلة الأولية لحادث إطلاق النار في بلدة "روت آم سي"، هي 6 قتلى.

وأفادت وكالة "دي بي أي" وصحيفة "بيلد" أن ستة أشخاص قتلوا في إطلاق النار، فيما أكد متحدث باسم الشرطة لفرانس برس أن "عددا" من الأشخاص جرحوا وأن أكثر من شخص قتلوا "على الأرجح".