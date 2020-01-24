كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أردوغان يدعو لزيادة التعاون بين الاتحاد الأوروبي وتركيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعا الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لزيادة التعاون بين الاتحاد الأوروبي وتركيا.

وأوضح أردوغان، خلال مؤتمر صحفي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الجمعة، أن المواطنون الأتراك والبعثات الدبلوماسية التركية في أوروبا يُستهدفون من جانب إرهابيين في ألمانيا.

وأشار إلى أن إدلب في سوريا مستهدفة بشكل مستمر، والشعب الليبي أيضا مستهدف ويجب تخفيف معاناة الشعبين.

وأكد أن ميركل يجب أن تزيد ضغطها على الجهات المعنية لتقديم المساعدات للشعب الليبي.