كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أردوغان يدعو لزيادة التعاون بين الاتحاد الأوروبي وتركيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
دعا الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لزيادة التعاون بين الاتحاد الأوروبي وتركيا.
وأوضح أردوغان، خلال مؤتمر صحفي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الجمعة، أن المواطنون الأتراك والبعثات الدبلوماسية التركية في أوروبا يُستهدفون من جانب إرهابيين في ألمانيا.
وأشار إلى أن إدلب في سوريا مستهدفة بشكل مستمر، والشعب الليبي أيضا مستهدف ويجب تخفيف معاناة الشعبين.
وأكد أن ميركل يجب أن تزيد ضغطها على الجهات المعنية لتقديم المساعدات للشعب الليبي.
وقدم الرئيس التركي لميركل، تحفة فنية على شكل مرآة، خلال مراسم افتتاح المباني الجديدة للجامعة التركية – الألمانية في اسطنبول.
ونشر موقع "الديلي صباح التركية" صورا للهدية التي قدمها أردوغان لميركل.
وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في كلمة لها، اليوم الجمعة، خلال مراسم افتتاح المباني الجديدة للجامعة التركية الألمانية، بمشاركة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الجامعة التركية - الألمانية هي نموذج استثنائي للتعاون ورمز للشراكة بين البلدين.
وأضافت المستشارة أن هذه الجامعة تقدم لطلابها الفرصة لتطوير أنفسهم، كما أنهم سيعززون العلاقات الثنائية بين البلدين.
وأكدت ميركل أهمية جسور التعليم في إقامة الحوار بين المجتمعات المدنية، وعلاقتها مع السياسة والحكومات، مشيرة إلى الجذور المتعمقة للعلاقات التركية الألمانية.
من جهته أكد أردوغان مواصلة بلاده تقديم كافة أنواع الدعم للجامعة التركية – الألمانية، إلى جانب العمل لزيادة مستوى التعليم العالي في تركيا من حيث الكمية والجودة.
وقال أردوغان: "نجاح الجامعة التركية - الألمانية سيشكل أنموذجا يحتذى به في تأسيس الجامعات المشتركة الجديدة".
ووصلت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أمس الخميس، إلى مدينة اسطنبول، في زيارة عمل استجابة لدعوة من الرئيس رجب طيب أردوغان.