أبناء سخنين يدك شباك هـ. نوف هجليل بثلاثية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حقق فريق اتحاد أبناء سخنين فوزا خارجيا على هبوعيل نوف هجليل بثلاثة أهداف مقابل لا شيء للأخير، ضمن أحداث الجولة الـ21 من دوري الدرجة الممتازة.
وجرت أحداث المباراة على استاد عيلوط، وسط حضور العشرات من المشجعين.
وأسفر شوط المباراة الأول عن تقدم الفريق السخنيني بهدف أحرزه اللاعب، حسن الحلو، بعد مرور 20 دقيقة على بداية اللقاء.
وخلال مجريات الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 52 أضاف اللاعب أسامة خلايلة الهدف الثاني لأبناء سخنين، وفي الدقيقة 75 اختتم اللاعب مهران راضي الأهداف بهدف ثالث لصالح الفريق السخنيني.
وبهذا الفوز رفع اتحاد أبناء سخنين رصيده من النقاط إلى 33 نقطة وهو يحتل المركز الرابع بترتيب لائحة الدوري.
هذا، وسيستضيف اتحاد أبناء سخنين في مباراته المقبلة نظيره هبوعيل ريشون لتسيون يوم الجمعة القادم.
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