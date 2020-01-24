صالح يتوجه الى إيطاليا للقاء قداسة البابا

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "في طريق عودته من مؤتمر دافوس، توجه رئيس الجمهورية، اليوم، إلى إيطاليا في زيارة قصيرة للقاء قداسة البابا في حاضرة الفاتيكان".

وأضاف ان "زيارة صالح جاءت التباحث حول حاجة المنطقة والعالم للسلام والوئام، إضافة إلى جدول أعمال زيارة قداسة البابا المرتقبة للعراق".

