التحالف يمنع سقوط "نهم" ويعيد مواقع استراتيجية لليمن

أحبطت مقاتلات التحالف العربي أوسع هجوم حوثي على مديرية "نهم" شرقي صنعاء، ومكنت قوات الحكومة الشرعية اليمنية من استعادة مواقع استراتيجية كانت خسرتها مساء الخميس.



وشنت مليشيا الحوثي الانقلابية هجوما، هو الأعنف على الإطلاق في جبال "نهم"، وتمكنت من السيطرة على سلسلة جبال المنار الذي يشرف على مناطق استراتيجية ويقطع الإمداد عن معسكر "فرضة نهم" التابع الشرعية.

وتدخلت مقاتلات التحالف العربي لإنقاذ الشرعية بحماية أهم الجبهات العسكرية، حيث شنت سلسلة غارات جوية أحبطت الهجوم الحوثي المكثف في جبال "نهم".

وقالت مصادر عسكرية لـ"العين الإخبارية" إن مقاتلات التحالف شنت 10 غارات على تعزيزات وآليات حوثية في جبهة ميمنة "نهم"، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من الانقلابيين.

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كما تمكنت المقاتلات من تدمير عدد من المدافع التي كان يستخدمها الحوثيون في الهجوم المكثف صوب مواقع القوات الحكومية.

وفي محافظة عمران، شنت مقاتلات التحالف العربي 3 غارات على رتل حوثي كانت المليشيا حركته لتعزيز عناصرها في جبهة "نهم".

وأكدت المصادر أن القوات الحكومية استعادت بعض المواقع المهمة في سلسلة جبل "المنار"، وتأمين "مفرق الجوف"، بفضل الإسناد الجوي من التحالف.

ووفقا للمصادر، فإن معارك ضارية تشهدها جبهة "نهم" وجبل "هيلان" غرب مأرب، بعد وصول تعزيزات قبلية للمنطقة للتصدي للهجوم الحوثي.

وشن ناشطون يمنيون هجوما واسعا على قيادة وزارة الدفاع في الحكومة الشرعية التي تقاعست عن دورها في تأمين نهم والجوف، وعدم تحريك الألوية العسكرية المرابطة في مأرب وشبوة.

واعترفت وزارة الدفاع بخسارة المواقع في نهم لصالح الحوثيين، وتحدثت عما أسمتها بـ"انسحابات تكتيكية وإعادة تموضع" للقوات في جبهة "نهم".