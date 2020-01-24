ألمانيا: تركيا انتزعت معلومات عن معارضين من محامي سفارتنا المعتقل

قالت السلطات الألمانية، الجمعة، إن الأمن التركي حصل على معلومات حساسة عن ١١٣ طالب لجوء معارض، بعد اعتقال محامي السفارة الألمانية في أنقرة "يلماز. س".

ونقلت صحيفة "دي فيلت" الألمانية عن مكتب الهجرة واللاجئين، التابع لوزارة الداخلية الألمانية أن "المحامي كان المعتقل يملك ملفات 59 طالب لجوء تركي (قدموا طلباتهم في ٢٠١٩)، وقت اعتقاله في سبتمبر/ كانون أول الماضي".

وأضاف "لكن وفقا لمراجعة داخلية لمكتبنا، حصلت السلطات التركية على معلومات حساسة عن ١١٣ طالب لجوء من المحامي، هم الـ٥٩ شخصا الأساسيين، بالإضافة إلى مجموعة من أقاربهم وأصدقائهم".

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وتابع "كما نشك في أن السلطات التركية حصلت أيضا من المحامي المعتقل على معلومات عن لاجئين حصلوا على حق اللجوء في ٢٠١٨ أيضا".

وأدى اعتقال المحامي يلماز س، في تركيا، في سبتمبر/ أيلول الماضي، واتهامه بالتجسس واحتجازه في سجن انفرادي، إلى أزمة كبيرة في العلاقات بين برلين وأنقرة.

وكان المحامي المعتقل يتولى مهمة التحقق من المعلومات التي يقدمها طالبو اللجوء الأتراك في ألمانيا، عند تقديمهم طلب لجوء.

ويملك المحامي المعتقل ملفات تخص معارضين بينهم العديد من أعضاء حركة الداعية عبد الله غولن، التي يتهمها النظام التركي بتدبير الانقلاب المزعوم، قدموا طلبات لجوء في ألمانيا خلال الفترة الماضية، وفق مجلة "دير شبيجل".

ومنذ الانقلاب المزعوم في يوليو/ تموز 2016، لجأ الألاف من المعارضين الأتراك وأعضاء بحركة الداعية عبد الله جولن، إلى ألمانيا هربا من قمع النظام التركي.