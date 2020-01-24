ستة قتلى بإطلاق النار في جنوب #ألمانيا

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الشرطة الألمانية قتل ستة أشخاص بإطلاق نار في بلدة روت إم سي بجنوب ألمانيا الجمعة، وفق وسائل إعلام محلية. وأفادت وكالة "دي بي أيه" وصحيفة "بيلد" أن ستة أشخاص قتلوا في إطلاق النار، فيما أكد متحدث باسم الشرطة لفرانس برس أن "عدداً" من الأشخاص جرحوا وأن أكثر من شخص قتلوا "على الأرجح"، مضيفًا أنه تم توقيف المهاجم المشتبه الذي يعتقد أن دافعه شخصي.

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