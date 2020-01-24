ترند | موقف مصر من فيروس كورونا القاتل..ومبارك يخضع لجراحة.. وصلاح يرحل عن ليفربول.. ومنة عرفة وعلي غزلان يثيران غضب السوشيال ميديا

إعداد: ضياء السقا

نشر موقع "" خلال الساعات الماضية عدة أخبار وموضوعات في مختلف المجالات، نالت اهتمام القراء، وحققت تفاعلا كبيرا، وأصبحت "ترند" على السوشيال ميديا، وكان أهمها، العالم في رعب بعد انتشار ’’فيروس كورونا‘‘.. حقيقة ظهوره في الشرق الأوسط.. والصحة العالمية تنتفض.. وتحرك مصري عاجل.. ومعلومات لا تعرفها عن المرض القاتل، وفي سرية تامة.. مبارك يجري عملية جراحية.. ونجله يكشف تطورات حالته الصحية، وكلوب وجد البديل المناسب.. صلاح يرحل عن ليفربول في نهاية الموسم، وبعد أنباء خطوبتهما.. منة عرفة تثير الغضب بالسجائر وملابس البحر.. وانتقادات لـ’’علي غزلان‘‘ بسبب ألفاظ ’’مدمن نجاح‘‘.

وفيما يلي تفاصيل أخبار الترند:-

العالم في رعب بعد انتشار ’’فيروس كورونا‘‘.. حقيقة ظهوره في الشرق الأوسط.. والصحة العالمية تنتفض.. وتحرك مصري عاجل.. ومعلومات لا تعرفها عن المرض القاتل

انتاب المواطنون حول العالم حالة من الذعر بعد انتشار فيروس كورونا القاتل، الشبيه بالإنفلونزا الذي تفشى في مدينة ووهان الصينية، وأسفر عن وفاة 25 شخصا وإصابة أكثر من 830.

ومع تسارع انتشار الفيروس، أمرت السلطات الصينية في مقاطعة هوبي بإغلاق 8 مدن بما في ذلك العاصمة ووهان وحظر السفر منها، حسبما أفادت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست".

وأوقفت مدينة ووهان الصينية، التي تعد منبع انتشار فيروس كورونا الجديد، رحلاتها الخارجية وخدمات السكك الحديدية، في محاولة لاحتواء المرض الذي الآخذ في الانتشار.

ولم يعد الخروج من المدينة الصينية ممكنًا تقريبًا، حيث ذكرت شبكة تلفزيون الصين الدولية الأربعاء، أن السلطات علقت حتى السفر بالحافلات ومترو الأنفاق والعبارات، قائلة إنه ليس بمقدور المواطنين مغادرة المدينة دون أسباب خاصة.

حقيقة ظهوره في الشرق الأوسط

من جانبها، نفت منظمة الصحة العالمية، في تغريدة عبر صفحاتها الرسمية على تويتر، ورود أي بلاغات عن حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد فى إقليم شرق المتوسط، مؤكده أن المكتب الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط يعمل مع البلدان لمواصلة تعزيز أنشطة التأهُّب وفق اللوائح الصحية الدولية IHR (2005).

الصحة العالمية تنتفض

وبحسب سبوتنيك الروسية، طالبت منظمة الصحة العالمية، دول العالم بالاستعداد لوباء محتمل بسبب فيروس كورونا.

وقالت المنظمة إن الفيروس الجديد الذى ظهر فى الصين وانتشر لعدة دول لا يشكل بعد حالة طوارئ دولية لكنها تتبع تطوره "دقيقة بدقيقة، وذلك بعد أن راجعت لجنة الطوارئ فى المنظمة والمؤلفة من 16 خبيرا مستقلا أحدث أدلة ورفعت توصياتها التى قبلها.

وأكدت المنظمة أنها لا توصي بفرض أى قيود على الحدود أو على السفر والتجارة فى الوقت الراهن بسبب تفشى كورونا"، مضيفة: "دون أدنى شك، هناك حالة طوارئ فى الصين.. لكن الأمر لم يشكل بعد حالة طوارئ صحية عالمية، قد يصبح كذلك".

وظهر الفيروس في مدينة ووهان بإقليم هوبي في وسط الصين في نهاية العام الماضي وانتشر في مدن أخرى منها بكين وشنجهاى ومكاو كما انتشر فى الولايات المتحدة وتايلاند وكوريا الجنوبية واليابان وتايوان.

تحرك عاجل من الصحة المصرية

وعلى الصعيد المحلي، قال الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي، إن مصر من أوائل الدول التي أعدت خطة متكاملة للتعامل مع مرض كورونا، حتى في حال تطور الموقف الوبائي.

ولفت رئيس القطاع في تصريحات نقلها "اليوم السابع"، إلى رفع وزارة الصحة درجة الاستعداد وإجراءات مكافحة العدوى، وتجهيز أقسام العزل بمستشفيات الحميات المنوطة بالتعامل مع الحالات المصابة بمرض كورونا، وتنشيط إجراءات ترصد أمراض الجهاز التنفسي الحادة، ورفع الوعي، ومتابعة الموقف الوبائي العالمي على مدار الساعة، موضحا: أن أعراض مرض كورونا تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة وصعوبة في التنفس والتهاب الحلق، ويصيب كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والذين يعانون من نقص المناعة.

وأشار عيد، إلى عدم وجود لقاح علي مستوى العالم لمرض كورونا، ولكن يتم معالجة الأعراض وفقا لمنظمة الصحة العالمية، مضيفا: لا توجد حتى الآن حالة في مصر مشتبه بها أو مصابة بهذا المرض، وتم وضع خطة متكاملة تشمل الاكتشاف المبكر للمرض وطريقة التعامل معه.

وأوضح الدكتور علاء عيد، أنه يتم مناظرة جميع المسافرين القادمين من المناطق التي ظهر بها المرض، واستعمال العزل الفوري لأي حالة يشتبه إصابتها بالمرض، كما تم تعميم منشور على جميع المنشآت الصحية على مستوى الجمهورية، يتضمن تعريف الحالات والتعامل معها، والإجراءات الوقائية لمقدمي الخدمات الطبية، وأن وزارة الصحة والسكان أعلنت عن رفع درجة الاستعداد القصوى، تحذير منظمة الصحة العالمية في السابع عشر من الشهر الجاري، بجميع أقسام الحجر الصحي بمنافذ الدخول المختلفة للبلاد (الجوية، البحرية، البرية).

بعد أرقامه المرعبة.. كل ما تريد معرفته عن «فيروس كورونا» الجديد

ونشرت صحيفة "إندبندنت" تقريراً قالت فيه إنه يعتقد أن سلالة الفيروس التي لم تكن معروفة من قبل ظهرت في أواخر العام الماضي من "الحياة البرية" المتداولة بشكل غير قانوني في سوق للحيوانات في مدينة ووهان وسط البلاد.

ونشرت الصحيفة في تقريرها أبرز الخصائص الرئيسية لفيروس كورونا.

لماذا "كورونا"؟

سمي الفيروس بهذا الإسم بسبب مظهره تحت المجهر، حيث تبين أن شكله كروي تغطيه مسامير على شكل التاج.

أما السلالة الموجودة حالياً في الصين فتم تسميتها بـ "كورونا الجديد" بسبب أنه لم يتم التعرف عليه من قبل.

الأعراض

بحسب التقارير الصحفية، فإن المصابون بفيروس كورونا الجديد أظهروا عدد من الأعراض الواسعة، منها الحمى والسعال وصعوبة التنفس.

وتسببت الحالات الشديدة بالتهاب رئوي وأزمة تنفسية حادة شديدة وفشل كلوي، ما أدى إلى الموت في بعض الحالات.

هل الفيروس الجديد معد؟

تشير التقارير إلى أن فيروس كورونا ينتقل بين الحيوانات والبشر، كما يمكن أن يتطور إلى سلالات لم يتم تحديدها من قبل.

وأشارت أولى الأبحاث إلى أن الفيروس، الذي ظهر في مدينة ووهان الصينية، ربما يكون قد انتقل إلى البشر من الأفاعي.

ورجح خبراء الصحة بالحكومة الصينية أن الفئران قد تكون أحد المصادر المحتملة.

ومثل الفيروسات التاجية الأخرى، فإنه ينتقل من شخص لآخر عندما يسعل الشخص المصاب أو يعطس. كما يمكن أن ينتشر عبر الأسطح الملوثة، مثل مقابض الأبواب أو السور.

كيف يتصرف في الجسم؟

الفيروس الجديد هو فيروس "آر إن إيه"، ما يعني أنه يحتوي على الحمض النووي الريبي بدلاً من الحمض النووي كمادة جينية، والذي يسمح له بالاختلاط مع الحمض النووي لمضيفه، ويعني أيضاً أنه قادر على التحور بسرعة.

كيفية التعرف عليه

ينطوي اختبار الفيروس على استخدام تفاعل البلمرة المتسلسل بالزمن الفعلي، والذي يحدد الحمض النووي الريبي الفيروسي في العينة.

ويمكن أن تأخذ العينات من مسحة الحلق، أو من السعال، أو قطرات دم في حال كانت حالة المريض سيئة جداً.

لقاح

ذكرت وسائل إعلامية أنه وحتى الآن لا يوجد لقاح لهذا الفيروس.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن التحالف العالمي للقاحات والتحصين قوله، في بيان، إن تطوير لقاح ضد فيروس كورونا الجديد سيحتاج على الأرجح عاماً على الأقل.

وقال المدير التنفيذي للتحالف، سيث بيركلي، إنه من الصعب الآن تقييم مخاطر الفيروس، مضيفاً أن الخبر السار هو أن العلماء نجحوا في "فك الشفرة الجينية للفيروس ونشروها"، وهو ما مكن كثيراً من المنظمات في جميع أنحاء العالم من البدء في تطوير لقاح مضاد للفيروس.

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في سرية تامة.. مبارك يجري عملية جراحية.. ونجله يكشف تطورات حالته الصحية

كشف علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، عن إجراء والده لعملية جراحية أمس الخميس.

وكتب علاء، في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التدونيتات القصيرة تويتر اليوم الجمعة، قائلاً: "أجرى والدي مساء أمس عملية جراحية وحالته مستقرة وبخير والحمد والشكر لله".

وذكرت وسائل إعلامية أن حسن الغندور، وهو أحد المقربين من عائلة مبارك، قد نفى تعرض الرئيس الأسبق لوعكة صحية ونقله للمستشفى.

ونقلت صحيفة "الوطن" عن الغندور قوله إن مبارك بخير ولا صحة لما تداولته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، عن تعرضه لوعكة صحية نقل على إثرها لأحد المستشفيات بالقاهرة.

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وأفادت وسائل إعلامية بأن مبارك نقل في سرية تامة إلى مستشفى الجلاء العسكري، بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة.

وذكر الموقع الإلكتروني لقناة "روسيا اليوم"، نقلاً عن مصدر له، أن مبارك دخل يوم الثلاثاء الماضي إلى المستشفى، وكان من المقرر حجزه في قسم الدماغ والأعصاب لإجراء فحوصات طبية، إلا أن نجليه جمال وعلاء، رفضا أن يتم وضع مبارك في جناح مفتوح.

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كلوب وجد البديل المناسب.. صلاح يرحل عن ليفربول في نهاية الموسم

كشف تقارير إعلامية، أن النجم المصري محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي، قد يرحل عن الريدز بنهاية الموسم، إلى أحد الأندية الكبيرة في أوروبا.

وبحسب موقع "دون بالون" الإسباني فإن النجم المصري يحلم باللعب فى إسبانيا، وخاصة فى ريال مدريد تحت قيادة الفرنسي زين الدين زيدان، بسبب تصريحات بيريز فلورنتينو، رئيس النادي الملكي التى يشيد به دائماً، ولكنه يمتلك عرضاً مماثلا من باريس سان جيرمان الفرنسي، فيما ينتظر برشلونة بيع عثمان ديمبيلي وفيليب كوتينيو للدخول فى ضم الفرعون.

وأكد الموقع أنه رغم أن عقد صلاح يمتد حتى صيف 2023، الإ أن ليفربول يستطيع التخلي عنه فى حالة تلقى عرض بمبلغ 150 مليون يورو فى نهاية الموسم، مؤكداً على أن هناك أندية وعدت بتقديم هذا المبلغ بالفعل.

وسيضطر يورجن كلوب للبحث عن بديل للفرعون، قد يكون مواطنه تيمو فيرنر، هداف لايبزيج الألماني الذى قاد فريقه لصداره الدوري الألماني وبلوغ دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، ويتصدر قائمة هدافي الدوري الألماني حتى الآن.

وكانت صحيفة "ميرور" البريطانية، قد كشفت في وقت سابق، أن ليفربول يدرس بيع نجمه صلاح، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتوفير المال من أجل التعاقد مع أفضل المواهب الشابه في العالم، مثل كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، وجادون سانشو نجم بروسيا دورتموند.

وأضافت الصحيفة الشهيرة: "رغم أن صلاح يعد النجم المفضل لجماهير ليفربول، فإن إدارة الريدز ترى أن الوقت أصبح مانسبا لبيعه الموسم المقبل، بأعلى مقابل مادي".

وتأتي تصريحات "ميرور"، في أعقاب الأزمة التي اندلعت بين صلاح وزميله ساديو ماني، بعدما غضب الأخير من أنانية اللاعب المصري في إحدى الهجمات، خلال مباراة بيرنلي في الدوري الإنجليزي.

وكان موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي قد كشف في وقت سابق أن إدارة ليفربول أبدت استعدادها للموافقة على رحيل صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في حال فوز الريدز بالدورى الإنجليزى، خلال الموسم الجارى.

وذكر الموقع الشهير، أن إدارة ليفربول تسعى لتحقيق أقصى عائد مادى من بيع صلاح، وتخطط لأن يكون أغلى صفقة فى تاريخ كرة القدم، مضيفا أن بطل أوروبا سيرصد مبلغ 250 مليون يورو، على الأقل مقابل اتمام الصفقة.

وكانت تقارير بريطانية قد كشفت أن إدارة ليفربول تسعى للحفاظ على الجناح المصري هذا الموسم، برفع راتبه الأسبوعى إلى 430 ألف جنيه إسترلينى.

وبحسب صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، فإن تلك الخطوة أتت بعد الاهتمام المتزايد من عدة فرق أوروبية، وعلى رأسها ريال مدريد الإسبانى وبرشلونة ويوفنتوس بضم الجناح المصري.

وسيقوم نادى ليفربول بتمديد عقد صلاح مجدداً من عام 2023 لمدة موسم آخر لينتهى فى صيف 2024، وهو ما يجعل "الفرعون" ثانى أعلى لاعب يتقاضى راتباً فى البريميرليج بعد أليكسيس سانشيز مهاجم مانشستر يونايتد، وحال رحيل "سانشيز" كما هو متوقع إلى نادى إنتر ميلان الإيطالى، سيكون اللاعب المصري الأعلى أجراً بين كل لاعبي الدوري الإنجليزي.

وكانت تقارير إعلامية إسبانية قد كشفت أن وكيل صلاح، طلب في وقت سابق الحصول على 30 مليون يورو سنوياً نظير انتقاله لصفوف الريـال.

وبحسب موقع "دون بالون" الإسباني، فإن زين الدين زيدان، المدير الفنى لريـال مدريد اقترح على فلورنتينو بيريز، رئيس النادي الملكى التعاقد مع أحد ثنائى ليفربول محمد صلاح أو ساديو مانى لتدعيم صفوف الفريق.

وأضاف الموقع أن بيريز دخل في مفاوضات مع وكيل صلاح، الذي طلب الحصول على راتب سنوى يصل لـ 30 مليون يورو، الأمر الذى دفع رئيس النادي للتراجع عن اتمام الصفقة، بسبب المبالغة في الطلبات المالية.

وكشف تقارير إعلامية، مؤخرا، عن تجديد ريـال مدريد، رغبته في التعاقد مع صلاح، بعد عودة زيدان لتدريب الملكي.

وقالت صحيفة "ليفربول إيكو" -المقربة من النادي الإنجليزي- أن زيدان، يرغب في التعاقد مع صلاح، بعدما ضم إيدن هازاد من تشيلسي.

وأبدى زيدان، إعجابه الشديد بنجم ليفربول، خلال مؤتمر صحفي، العام الماضي، حيث تلقى المدرب الفرنسي سؤالا عن صلاح ورد قائلا: "هو لاعب عظيم، وقد أظهر ذلك فى السابق مع روما والآن مع ليفربول، وما زال شابا وقادر على التطور، لا أتحدث عن لاعبي الفرق الأخرى لكني أقدر صلاح كثيرا".

وتابع زيزو: "محمد صلاح يتطور بشكل كبير فهو لاعب شاب ويمكن أن يعطى المزيد لكرة القدم، وأنا أتابعه".

وفي تصريح سابق لزيدان، وكان حينها اللاعب المصري لازال في روما الإيطالي، قال: "محمد صلاح يمتلك سرعة رهيبة تجعله يتخطى المدافعين بسهولة فهو من أسرع اللاعبين".

وكان الأسطورة الفرنسية قد طلب من فلورنتينو بيريز، رئيس النادي، الموسم الماضي، التعاقد مع اللاعب المصري، نظرا لما يتمتع به من سرعة وقوة ومهارة، وبالفعل بدأ الأخير في وضع خطة للتعاقد مع نجم منتخب مصر، ولكن تمسك ليفربول بنجمه الأول، ورغبة صلاح في البقاء مع الريدز، ورحيل زيدان، أدت إلى عدم إبرام الصفقة الصيف الماضي وقتها.

وكانت تقارير إعلامية سابقة قد ربطت بين صلاح وأندية برشلونة وريال مدريد الإسبانيين، ويوفنتوس الإيطالي، لانتقاله لأحدهم بعد تألقه اللافت للنظر، إذ يعتبر من أفضل لاعبي العالم في الوقت الحالي.

وحقق صلاح انجازات عديدة، حيث جاء ثالثا في سباق جائزة أفضل لاعب في العالم عن عام 2018، بعد مودريتش ورونالدو، كما حصل على المركز السادس في ترتيب الكرة الذهبية التي تمنحها فرانس فوتبول.

وتوج الفرعون بلقب أفضل لاعب في إفريقيا للعام الثاني على التوالي من الكاف وهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي.

وتُوج صلاح بلقب هداف الدوري الإنجليزي، للعام الثاني على التوالي، بـ22 هدفا، متساويا مع ساديو ماني ، وأباميانج، بعد أن فاز بجائزة الهداف الموسم الماضي بـ32 هدفا.

وحقق النجم المصري أرقما قياسيا هذا الموسم، منها أنه أصبح أول لاعب يسجل 20 هدف أو أكثر في موسمين متتاليين مع ليفربول، منذ لويس سواريز مهاجم برشلونة الإسباني الحالي في موسمي 2012-2013 و2013-2014.

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بعد أنباء خطوبتهما.. منة عرفة تثير الغضب بالسجائر وملابس البحر.. وانتقادات لـ’’علي غزلان‘‘ بسبب ألفاظ ’’مدمن نجاح‘‘

واصل الثنائي، الفنانة منة عرفة، والطبيب واليوتيوبر على غزلان، إثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أيام من انتشار أنباء خطوبتهما، بعد ظهورهما معا في أكثر من مناسبة.

وتصدرت منة عرفة تريند جوجل، خلال الساعات الماضية بعد تداول صور لها مرتديه مايوه وفي يدها سيجارة، ولكن تواصلت الفنانة مع موقع "اليوم السابع"، لحذفها بعد نشرها، موضحة أن الصور تم تسريبها على السوشيال ميديا بعد سرقتها من هاتفها المحمول.

وكانت الفنانة قد نشرت عبر حسابها الرسمي على إنستجرام إحدى الصور المتداولة، ولكنها قامت بإخفاء السيجارة بالفوتوشوب.

وأثارت الصور المسربة لمنة حالة من الغضب بين الجمهور، خاصة أنها من المفترض أن تكون قدوة للفتيات الصغيرة.

انتقادات لـ’’علي غزلان‘‘ بسبب ألفاظ ’’مدمن نجاح

على الجانب الأخر، تصدر على غزلان، تريند موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، بعد عرض كتابه الجديد "مدمن نجاح" في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الحالية.

وانتقد الكثيرون من القراء، محتوى ولغة الكتاب، وتداولوا جزء منه به إيحاءات جنسية.

وكانت منة عرفة، قد تصدرت الفترة الماضية تريند محرك البحث جوجل، بعد أنباء ارتباطها بعلي غزلان، مما أثار حالة من الجدل.

ونشر "غزلان"، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، صورة تجمعه بالفنانة، مُعلقًا: "أفضل شيء حدث لي على الإطلاق"، مُرفقًا الكلام بتعبير "قلب"، الأمر الذي تفاعل معه العديد من الرواد متسائلين عن حقيقة ارتباطهم، أو استعداداتهم لمشروع خطبة، ولم يرد اليوتيوبر على التعليقات.

ومع تزايد التساؤلات حول ما تردد بشأن خطبتهما، حسمت الفنانة بدرية طلبة الجدل، إذ علقت على الصورة التي نشرها غزلان، مهنئة إياهم على الارتباط، فتوالت تهنئات الجمهور في التعليقات.

وكان آخر ظهور لمنة عرفة في مسلسل "شقة فيصل" في الموسم الرمضان الماضي، مع كريم محمود عبد ‏العزيز وأيتن عامر، تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل. ‏

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