قسطنطين: باسيل رجل المواجهات وموقفه من سوريا والنازحين خلق له عداوات

أكد مستشار رئيس "تكتل ​لبنان​ القوي" ​أنطوان قسطنطين​، في حديث تلفزيوني، ان "رئيس التكتل ​جبران باسيل​ تلقّى دعوة للمشاركة في منتدى دافوس، وتمت عملية ضخ إعلامي قبل الزيارة لمنعه من الذهاب بالإضافة إلى حملة التواقيع والإعلامية نفسها استفادت من هذا الأمر"، موضحاً ان "باسيل رجل المواجهات، وذهب إلى دافوس ليُظهر رأي لبنان من القضايا المطروحة وللأسف تركّزت الأمور على الشكل لا المضمون وهناك حملة ضده"، مشيراً الى ان "موقف باسيل من ​سوريا​ و​النازحين​ خلق له عداوات".

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