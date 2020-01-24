دياب عرض للقضايا المالية مع وفد البنك الدولي وبحث مع وفد من أمن الدولة بالأوضاع الأمنية

التقى رئيس مجلس الوزراء حسان دياب في السراي الحكومي، وفدًا من "البنك الدولي" برئاسة المدير الإقليمي ساروج كومارجاه في حضور وزير المال غازي وزني، حيث جرى عرض لمجمل القضايا الماليّة والاقتصاديّة في لبنان.
بعد ذلك، استقبل دياب وفدًا من جهاز أمن الدولة برئاسة اللواء أنطوان صليبا، عرض معه للأوضاع الأمنيّة في البلاد.
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