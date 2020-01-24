دياب عرض للقضايا المالية مع وفد البنك الدولي وبحث مع وفد من أمن الدولة بالأوضاع الأمنية

التقى رئيس مجلس الوزراء ​حسان دياب​ في ​السراي الحكومي​، وفدًا من "​البنك الدولي​" برئاسة المدير الإقليمي ساروج كومارجاه في حضور وزير المال ​غازي وزني​، حيث جرى عرض لمجمل القضايا الماليّة والاقتصاديّة في ​لبنان​.

بعد ذلك، استقبل دياب وفدًا من جهاز ​أمن الدولة​ برئاسة اللواء أنطوان صليبا، عرض معه للأوضاع الأمنيّة في البلاد.