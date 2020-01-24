السنيورة عرض مع سفيري فرنسا والكويت للأوضاع الراهنة

التقى رئيس الحكومة السابق ​فؤاد السنيورة​، في مكتبه في بلس، السفير الفرنسي في ​لبنان​ ​برونو فوشيه​، وخُصّص البحث لاستعراض الأوضاع الراهنة والعلاقات الثنائيّة بين البلدين. وكان السنيورة قد استقبل في مكتبه سفير ​الكويت​ ​عبد العال القناعي​، وكان بحث في الأوضاع العامة من مختلف جوانبها.

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