يعقوبيان: إنها فرصة دياب لإثبات أن هناك نهجا واداء جديدين في لبنان

أشارت النائبة ​بولا يعقوبيان​ إلى أن تشكيل ​الحكومة​ هي "فرصة لرئيس الحكومة ووزير الداخلية و​البلديات​ الجديدين ليثبتا أنهما لا يخضعان لحكم الازعر".

وفي تصريح لها على وسائل التواصل الإجتماعي، لفتت يعقوبيان إلى أنها فرصة كذلك لـ"إثبات أن هناك نهجا واداء جديدين في ​لبنان​". وأعلنت أنها ستقدم "اخبارا الاثنين ضد كل من ضرب وسيضرب متظاهرين يمارسون حقهم الدستوري والقانوني ويدافعون عن بلدهم".