يعقوبيان: إنها فرصة دياب لإثبات أن هناك نهجا واداء جديدين في لبنان

أشارت النائبة بولا يعقوبيان إلى أن تشكيل الحكومة هي "فرصة لرئيس الحكومة ووزير الداخلية والبلديات الجديدين ليثبتا أنهما لا يخضعان لحكم الازعر".
وفي تصريح لها على وسائل التواصل الإجتماعي، لفتت يعقوبيان إلى أنها فرصة كذلك لـ"إثبات أن هناك نهجا واداء جديدين في لبنان". وأعلنت أنها ستقدم "اخبارا الاثنين ضد كل من ضرب وسيضرب متظاهرين يمارسون حقهم الدستوري والقانوني ويدافعون عن بلدهم".
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