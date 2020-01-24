ابو فيصل: الجيش اللبناني هو الضمانة لكل اللبنانيين وكافة القطاعات الاقتصادية

‎اثنى رئيس ​تجمع الصناعيين​ في ​البقاع​ نقولا ابو فيصل، خلال زيارته قائد فوج التدخل السادس في الجيش ال​لبنان​ي العقيد دافيد بشعلاني في رياق على "دور ​الجيش اللبناني​ في حفظ ​الأمن​ وحرية التنقل والتعبير السلمي"، مؤكداً ان "الجيش اللبناني هو الضمانة لكل اللبنانيين وكافة القطاعات الاقتصادية التي تعتمد على دور الجيش اللبناني ومهامه في سبيل الصمود الاقتصادي والاستمرار رغم كل الضغوط الاقتصادية والمالية التي يشهدها ويعيشها لبنان".

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